Elisabetta Canalis fa scorta di cibo e per la spesa toglie gli abiti sexy

Basta abiti sexy e sfrontati, addio alle trasparenze audaci e alle paillettes: per il periodo di quarantena Elisabetta Canalis sceglie la comodità. In casa indossa sempre top e leggins, e anche per andare a fare la spesa non rinuncia alla tuta. Al supermercato la bella ex velina si aggira tra le corsie con mascherina e guanti di ordinanza, fa incetta di viveri e assapora con gusto il momento di ritrovata (ma temporanea) libertà.

Elisabetta ha un fisico perfetto, merito di tanto sport al quale non rinuncia mai. Dopo un duro workout sa anche come ricompensarsi con qualche piccolo peccato di gola. E infatti nel negozio si butta letteralmente in mezzo ai biscotti e ne abbraccia con trasporto parecchie confezioni. Chissà se avrà ceduto alla tentazione di comprarle tutte? Condivide il momento in una storia su Instagram e nel carrello, in cui non mancano le verdure, si intravede anche un bel vasetto di maionese: nemico della linea ma comfort food inimitabile.

A Los Angeles la Canalis trascorre una quarantena a cinque stelle nella sua villa, insieme al marito Brian Perri, alla figlia Skyler, a una famiglia di amici che vive con loro e alla tata della sua bimba. Le giornate passano veloci tra scherzi, balli, performance culinarie e soprattutto allenamento, che la showgirl non rinuncia mai a condividere con i numerosi follower che la seguono ogni giorno... in attesa di tornare a sfoggiare il suo corpo da urlo e le mise provocanti che ama tanto.

