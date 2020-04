Elisabetta Canalis scatenata prende a calci e pugni il marito

Meglio non fare arrabbiare Elisabetta Canalis. Per sfogare un po' della tensione accumulata in questi giorni di isolamento, la ex velina prende a calci e pugni il marito Brian Perri. Nessun caso di violenza domestica però. La showgirl si sta allenando e il chirurgo è ben contento di assisterla nella sessione di kickboxing, reggendo per lei il cuscinetto tirapugni.