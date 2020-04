Veline a confronto, gli allenamenti a distanza di Canalis e Corvaglia

La bionda si allena nel suo appartamento milanese, la mora si divide tra pilates e ginnastica nella sua casa di Los Angeles. Entrambe hanno condiviso il bancone di Striscia la Notizia sgambettando in amicizia, poi sono volate in America e hanno costruito una famiglia. Sono rimaste amiche, hanno aperto un centro fitness insieme. Poi la rottura e la distanza. Sempre più incolmabile. Ora Elisabetta Canalis vive la sua quarantena americana, Maddalena Corvaglia in Italia. Ma entrambe continuano ad allenarsi.

Chi si ferma è perduto è il motto delle veline che lontane dal bancone continuano a mantenersi in splendida forma. Elisabetta Canalis è in isolamento nella sua villa di Los Angeles insieme alla figlia Skyler e al marito Brian Perri che lavora in smart-working senza perdere di vista i suoi pazienti. Eli si divide tra sessione di pilates, ricette, dirette e allenamenti di ogni tipo.

“Questo allenamento è più faticoso del pilates, ma è un buon cardio ed aumenta la resistenza. In genere si fa prima di allenarsi coi guanti, ma se ora non potete farli questo è sufficiente per avere ottimi risultati! – consiglia sul suo profilo social - Se siete abituati sarà facilissimo altrimenti il giorno dopo avrete un po’ di dolore ma potrete ritenervi soddisfatti. Io lo faccio 1/2 volte alla settimana! Buon lavoro e fatemi sapere se vi siete trovati bene!”.

Fa da eco la Corvaglia che da Milano osserva la città silenziosa e ne approfitta per allenarsi: “Ecco amici uno dei miei homeworkout preferiti. Un sacco di allenamenti di tutti i tipi, generi e livelli”. Insomma la sfida continua…

