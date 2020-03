Elisabetta Canalis: "Aiutiamo gli ospedali sardi, c'è bisogno di tutto" 

"La Sardegna ha bisogno di noi! Servono i mezzi per aiutare ospedali e pazienti". E' l’appello lanciato da Elisabetta Canalis da Los Angeles dove vive. Un appello che in pochi giorni ha ottenuto ottimi risultati. Sono stati raccolti infatti quasi 300 mila euro. Ed Eli ringrazia: "Tutti questi soldi che avete e abbiamo donato verrano utilizzati per comprare tutto quello di cui gli ospedali sardi hanno bisogno". E poi invita a continuare a donare.

"In Sardegna abbiamo avuto tantissimi contagi - spiega la Canalis - da chi ha le seconde case, soprattutto lombardi. La nostra regione non è ricchissima, io ho il racconto diretto di mio fratello che è medico e di una carissima amica che fa l'infermiera. Mancano le mascherine e tante attrezzature... c'è bisogno di tutto... continuate a donare perché c'è tanto, tanto bisogno".

La Canalis ha lanciato la raccolta fondi con altri sardi come Melissa Satta, Geppy Cucciari, Filippo Tortu e i giocatori della Dinamo Basket attraverso la Fondazione Banco di Sardegna. In palio per due tra i donatori c'è una videochiamata con uno dei testimonial di questa campagna. "Se davvero volete bene alla Sardegna dimostratelo in questo momento”, conclude Elisabetta.

