Si allena tutti i giorni, fa yoga, fa dirette social, cucina, gioca con la figlia, ma non dimentica il suo lato sensuale e regala siparietti bollenti ai follower. Elisabetta Canalis posta uno scatto in bianco e nero in cui appare senza reggiseno, con i capezzoli che si intravedono dietro la camicia slacciata e un paio di culotte scure.

Isolamento americano, Elisabetta Canalis col seno al vento Instagram 1 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 10 di 12 Instagram 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi anche>Elisabetta Canalis: "Aiutiamo gli ospedali sardi, c'è bisogno di tutto"

Cammina sul balcone di casa e si lascia inquadrare in una mise ad alto tasso erotico. Indossa una camicia slacciata – tenuta con la mano per evitare l’incidente hot - sotto la quale si intravede il seno nudo. Porta un paio di slip alti e nient’altro. Le gambe nude sono toniche e sensuali. La ex velina cattura gli sguardi social e ottiene una pioggia di like.

Leggi anche>Coronavirus, italiani all’estero: l’ansia di Balti, Canalis, ClioMakeUp, Satta…

In lockdown nella sua casa a Los Angeles, la showgirl italiana è costretta alla quarantena, ma si scatena in una serie di dirette, video e immagini strabordanti. Dagli allenamenti in cui mostra il suo corpo tonico alle foto in cui appare senza make-up e con i capelli al naturale. Le scenette familiari della Canalis la fanno sembrare ancora più semplice e bella, ma quando sfodera gli scatti bollenti – come quello senza reggiseno o quello mezza nuda sotto le lenzuola – i fan restano senza parole. Qualche follower scrive che si tratta di foto “illegali” perché tanto sexy, qualche altro scrive: “Ti piace vincere facile”…

Leggi anche>Veline a confronto, gli allenamenti a distanza di Canalis e Corvaglia

Ti potrebbe interessare: