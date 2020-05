Elisabetta Canalis si spoglia e il web impazzisce

Lingerie di seta e un fiore tra i capelli. Basta poco a Elisabetta Canalis per mandare in tilt i suoi follower. La ex velina posta su Instagram una coppia di scatti ad alto tasso di sensualità, nei quali sfoggia una volta di più il suo fisico statuario. Durante la quarantena, che sta trascorrendo in California, ha sfoderato tutto il suo sex appeal divertendosi a provocare i follower con foto piccanti.

A Los Angeles fa salire la temperatura con immagini che lasciano a bocca aperta. Slip e reggiseno color carne bordati di pizzo nero sono tutto quello che indossa Elisabetta mentre si fotografa davanti allo specchio. Seduce con lo sguardo malizioso, e le pose plastiche mettono in evidenza un décolleté esplosivo, addominali perfettamente scolpiti e cosce toniche. I fan impazziscono e la riempiono di commenti entusiasti. "Sei bellissima", "Migliori con gli anni", "Sei una bomba", "Ti amo", scrivono in molti. Anche tanti vip, tra cui Alessia Marcuzzi e Roberta Giarrusso, si uniscono al coro dei complimenti. Ma, tra tanti che sono in estasi, non mancano quelli che si lasciano andare alle critiche, ricordandole di essere una mamma e accusandola di voler solo racimolare qualche like facile.

La Canalis non risponde alle provocazioni degli hater e va avanti per la sua strada. Si gode l'amore del marito Brian Perri e della figlia Skyler e l'affetto degli ammiratori. Negli ultimi giorni ha postato, uno dietro l'altro, scatti da capogiro. In costume a bordo piscina o in camera da letto, con completini attillati, con shorts strappati o con la camicia aperta a mostrare il seno. Per lei l'isolamento è stato all'insegna della sensualità... chissà cosa ha in serbo per la fase due?

