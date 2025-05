Abusi, la Cei: 115 presunte vittime nel 2023-2024 | Soprattutto nella fascia 10-14 anni

L'analisi della Cei ha preso in considerazione le attività dei Servizi regionali, diocesani/interdiocesani e dei Centri di ascolto nel biennio 2023-2024. La parrocchia, si legge nel report, si configura come "il luogo più comune per gli abusi segnalati". La maggior parte dei presunti autori di abuso è chierico (44 su 67) e quasi sempre di sesso maschile (65 su 67)".