Sos bambini scomparsi, "oltre 10mila denunce nei primi sei mesi del 2024 solo in Italia"

Le motivazioni delle denunce - Tra le principali cause raccolte dalle segnalazioni vi sono fuga da casa (36,5%) o dalla propria comunità/istituto (12,5%); la scomparsa non specificata (12,5%); la fuga dal centro di accoglienza (7,3%); la sottrazione internazionale (3,1%) o nazionale (2,1%). Nel 48,7% dei casi i bambini gestiti sono di genere femminile, mentre nel 51,25% si tratta di casi di genere maschile. "Molti bambini - spiega Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro - fuggono da guerre, povertà e catastrofi naturali e, se non accompagnati, rischiano di finire vittime dello sfruttamento e della tratta o di subire abusi durante il viaggio. Ma sono sempre più numerosi - in Italia - anche i casi di scomparsa e di fuga da casa per situazioni familiari complesse o per condizionamenti sociali che agiscono in maniera sempre più negativa, complice anche la spinta che strumenti e canali digitali invasivi danno influendo in maniera drammatica sulle personalità psicologicamente sempre più fragili di bambini e adolescenti."