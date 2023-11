Teramo, atroce verità 78 anni dopo la morte: "Il soldato Dario Cosmi cavia dei nazisti"

Il 17 novembre avrebbe compiuto 100 anni, ma non ne aveva neanche 23, Dario Cosmi, soldato del Genio, originario di Teramo, quando morì quel 18 marzo del 1945 in un lager nazista.

"Per malattia", fu dichiarato sui documenti ufficiali degli anni Cinquanta consegnati alla famiglia, rimasta in attesa, a Teramo, di conoscere la sorte del proprio congiunto, che era a Rodi con la 91esima compagnia artieri, quando, dopo l'8 Settembre 1943, fu catturato dai tedeschi e deportato in Germania. Solo a ridosso del centenario della nascita, il pronipote, che porta lo stesso nome del militare caduto, ha scoperto l'atroce verità: lo zio fu usato come cavia dai nazisti per il Programma Eutanasia nel centro di sterminio di Hadamar, un castello rinascimentale, trasformato, tra gli anni Trenta e Quaranta del Novecento, in una clinica degli orrori. "Resta il rammarico per il fatto che 8 giorni dopo la morte di mio zio, il suo campo fu liberato dagli Americani", ha commentato il nipote a Il Messaggero. Ora la famiglia ha inoltrato la richiesta della Medaglia d'Onore.