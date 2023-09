Perché l'8 Settembre 1943 è una data di ricordare per gli italiani

"Il governo italiano, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower , comandante delle forze anglo-americane. La richiesta è stata accolta". Questo il comunicato con cui Badoglio annunciava agli italiani dai microfoni dell' Eiar la fine dell'alleanza con la Germania nazista. Anche la controparte ne diede notizia in lingua inglese su Radio Algeri. Quello stesso giorno gli alleati sbarcarono a Salerno per iniziare la risalita verso Nord, occupato dalle truppe tedesche.

Le conseguenze dell'armistizio

Il giorno stesso in cui era stato proclamato l'armistizio, il generale Badoglio e il re Vittorio Emanuele III lasciarono Roma, facendo cadere lo Stato nel caos. L'esercito impegnato nei vari fronti riceveva ordini contraddittori, i soldati non sapevano se resistere ai tedeschi o cedere le armi, mentre l'Italia stessa era divisa tra due popoli stranieri: americani al Sud e tedeschi al Nord. Nello sconforto più totale, sorgeva però una Resistenza, fatta di cittadini che si opposero al nazismo e si organizzarono in formazioni partigiane per la Liberazione del Paese.