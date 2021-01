27 Gennaio, per la prima volta ad Auschwitz la storia di un internato italiano

Ufficio stampa

"Auf Wiedersehen mi disse mio padre prima di spirare; allora capii che davvero quello che aveva passato tra il 1943 e il 1945 come Internato militare italiano nei lager nazisti non l'aveva mai lasciato". Così, da quell'addio in tedesco ora ricordato a Tgcom24, Orlando Materassi, il figlio di Elio, quell'Imi che in punto di morte lo salutò nella lingua conosciuta da deportato nei campi di lavoro in Polonia dopo l'8 Settembre, partì alla ricerca del passato. E il viaggio in salita in una delle pagine più dolorose della storia d'Italia, condotto in persona da Materassi, oggi presidente nazionale Anei (Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager Nazisti), si trasformò in pedalata in tandem dopo l'incontro con Silvia Pascale, docente, storica, scrittrice e dirigente nazionale Anei. Insieme, lavorando quotidianamente a quattro mani, hanno dato vita al volume "La memoria legata al filo rosso. Il ricordo negli occhi di mio padre" (Ciesse Edizioni) che li porterà fino ad Auschwitz.