27 Gennaio: "Che cosa c'è da ridere", la storia del giovane comico ebreo che sfidò il Nazismo

Ufficio stampa

"In questa stessa stanza, c’è anche un giovane prigioniero. E' in piedi, al centro del palco, illuminato dai fari. Sa che deve concentrarsi soltanto sull’unica possibilità di salvezza che gli rimane. Fare ridere il comandante. Fare ridere il lupo seduto proprio lì, di fronte a lui, fare ridere il suo nemico". Quel giovane uomo è Erich Adelman e "Che cosa c'è da ridere. La storia del giovane comico ebreo che sfidò il Nazismo" di Federico Baccomo (Mondadori) è la sua storia. La vicenda, dunque, di un ragazzino ebreo nella Berlino degli anni Trenta che cresce in una casa dove non si ride mai. Erich desidera solo due cose: l’amore di Anita, la ballerina ritratta sulla cartolina donatagli da un uomo senza gambe incontrato per strada, e diventare un grande comico, calcando il palco dei migliori cabaret della Germania. Sogni, i suoi, che proprio nel momento in cui sembrano potersi realizzare, si scontrano con la più abominevole delle realtà, la tragedia della Shoah.