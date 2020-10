Facebook, vietati sul social i contenuti che negano l'Olocausto

ansa

Facebook ha aggiornato il proprio regolamento per quanto riguarda l'incitamento all'odio. Sul social sarà infatti vietato qualsiasi contenuto che neghi o distorca l'Olocausto. Lo ha annunciato la stessa società, spiegando che è "un altro passo nell'impegno per combattere l'odio". "Se le persone cercano l'Olocausto su Facebook, inizieremo a indirizzarle a fonti autorevoli per ottenere informazioni accurate", ha sottolineato Mark Zuckerberg.