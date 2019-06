Da Potenza un ex internato 97enne 2 giugno 2019 12:12 2 Giugno, "questa medaglia dʼonore per tutti i militari italiani deportati e dimenticati dalla storia" Il 97enne Vincenzo Saponara è tra gli ultimi due in vita degli oltre 600mila Internati Militari Italiani. A Tgcom24 commenta: "La dedico ai miei nipoti, non passa notte che non ripensi a quella che fu la nostra ʼaltra Resistenzaʼ dopo lʼ8 settembre"

Il 2 giugno 2019 sarà una Festa della Repubblica diversa per il 97enne Vincenzo Saponara di Telve (Potenza). Tra le sue mani ora stringe la medaglia d'onore concessa dal Presidente della Repubblica agli italiani deportati e internati nei lager nazisti. "Un'onorificenza che non è solo mia, - precisa a Tgcom24, 73 anni dopo la liberazione - ma di tutti i 600mila militari deportati (Imi, Internati Militari Italiani) nei lager del Terzo Reich dopo l'8 settembre 1943 (per altre fonti furono almeno 800mila, ndr); in pochi tornammo e al ritorno fummo dimenticati dallo Stato e dalla storia". Eppure la sofferenza subita, ribattezzata "l'altra Resistenza" non si può mai rimuovere: "Non passa notte che non ricordi quanto passato; questa medaglia è dedicata ai miei nipoti".

Per ottenere un riconoscimento, seppur oggi simbolico, ha atteso 73 anni Saponara, conducendo una vita impegnata ma sempre modesta da maestro di paese con qualche incarico politico nel Potentino. Cinque le medaglie d'onore consegnate a Potenza quest'anno, quattro alla memoria. Solo una a un ex deportato militare vivente: la sua.



Come ha reagito alla notizia della consegna? "La reazione emotiva è stata molto forte, è stato come riaprire una ferita che per tutta la vita ha cercato di curare", risponde a Tgcom24 la figlia Vittoria.



"Lì per lì - continua - ci ha risposto: ‘Non dovevate, ma perché? Che senso ha?’. Poi ha capito che era un riconoscimento importante e dovuto, non solo a lui, ma a tutti i suoi compagni di prigionia, in tanti non ce l'hanno fatta. E ci ha detto: ‘Voglio essere presente’; così noi figli, che solo negli ultimi anni, abbiamo potuto comprendere davvero quale grande peso si sia sempre portato nostro padre nel cuore, siamo stati felici di accompagnarlo in Prefettura a Potenza per la cerimonia".