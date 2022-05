Auto piombata sull'asilo: dimessi i gemellini, sciolta la prognosi per l'altra piccola ricoverata in intensiva a Roma

"Io sono No Mafia", 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio

Buone notizie sul fronte dei feriti della tragedia del 18 maggio, quando un'auto senza freni piombò nel cortile di un asilo de L'Aquila su un gruppo di scolari che giocavano.

Sono stati dimessi dal reparto di pediatria dell'ospedale cittadino i due gemellini rimasti coinvolti, insieme ad altri quattro bambini, nel tragico incidente in cui è rimasto vittima il piccolo Tommaso D'Agostino, 4 anni. Sciolta la prognosi per la bambina che invece era ricoverata per una frattura cranica in Terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli: è stata trasferita presso la neurochirurgia infantile del Gemelli dove proseguirà le cure.