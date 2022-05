Auto nel giardino di un asilo a L'Aquila, la conducente: "La marcia era inserita, il freno a mano non ricordo" | Il 12enne che era a bordo: "L'ho ucciso io"

Il racconto del bambino a bordo -

La versione del ragazzino, riporta sempre il giornale, sarebbe confermata anche da altri testimoni che avrebbero riferito di averlo visto al posto di guida tentare di muovere il volante della Passat mentre si avvicinava al cancello dell'asilo. Versione confermata anche al Corriere della Sera, che riporta il racconto del 12enne: "Ha assicurato di non aver tolto il freno a mano. E di aver fatto di tutto per evitare il peggio. Ma la rampa prospiciente il parco giochi è talmente breve che non gli ha lasciato il tempo neanche di una sterzata".

Il racconto della donna -

"La macchina non era in pendenza ma sulla piazzola prima della discesa", ha invece aggiunto la donna, come riportato da Repubblica.

Le indagini -

L'esame sul freno a mano elettronico sarà uno dei punti centrali della perizia per capire cosa sia successo. Infatti, mentre per i freni di tipo meccanico non rimane traccia dell'utilizzo, per quello elettronico si potrà verificare la centralina di controllo. In ogni caso, per la donna è stata formulata l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Le indagini della Squadra Mobile aquilana proseguono però anche sulla questione della sicurezza all'esterno dell'asilo e negli spazi circostanti. Venerdì la donna sarà ascoltata per la prima volta dal pm Stefano Gallo. Gli inquirenti dovranno fare chiarezza anche sulle dichiarazioni della coppia madre e figlio riportate dai media.