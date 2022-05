Auto piombata nell'asilo a L'Aquila, la zia di Tommaso: "Non c'è colpa, né voglia di giustizia"

"Non c'è voglia di giustizia perché non c'è colpa credo, se non distrazione o caso, non so neanche come chiamarlo". A

"Mattino Cinque News"

Tommaso

asilo de L'Aquila

la zia del piccolo, il bambino rimasto vittima dell'incidente avvenuto nell', non vuole trovare colpevoli per quanto accaduto: "Penso che anche le altre persone travolte da questa tragedia - ha aggiunto la donna - stiano soffrendo le stesse pene e anche per loro il marchio sarà difficile da cancellare".

La zia ha poi parlato degli attimi subito

dopo l'incidente

gioioso, sempre allegro

: "Sapevamo dai flash dei quotidiani locali - ha detto - abbiamo capito subito che c'erano dei bambini più gravi e alcuni feriti lievemente. Speravamo uscisse subito, ma poi i genitori sono stati chiamati dai medici in una stanza a parte e lì abbiamo capito". La donna, infine, ha voluto ricordare il nipotino scomparso: "Era sempre- ha raccontato - quello passato con lui era un bel tempo".