Dall'Abruzzo la vittoria della piccola Silvia: "Ora c'è l'infermiere scolastico per tutti gli alunni con grave disabilità"

Si guarda già oltre?

"Il caso di Silvia si è ben presto trasformato in una causa collettiva. Infatti, dopo il clamore generato dalla sua vicenda, sono state tante le segnalazioni ricevute da genitori di bambini con disabilità, impossibilitati a frequentare la scuola a causa di questo vuoto normativo nazionale. Per questo il prossimo obiettivo è il ministero della Salute: abbiamo chiesto un incontro con il ministro Schillaci, affinché l'assistenza per cui ci si è battuti a livello regionale venga inserita nei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) di competenza dello Stato, al fine di consentire una regolare programmazione delle risorse umane e finanziarie. Ma scriverò anche al ministro Valditara: sanità e scuola sono i pilastri della nostra società e devono andare a braccetto".



Ma ora l'assistenza Adi è stata estesa fuori casa anche per disabili adulti?

"In casi eccezionali sì. Per garantire continuità assistenziale nei casi come quello del 48enne Luca, un mio concittadino di Martinsicuro, che ho avuto il piacere di conoscere".



Come è nato il tutto?

"Luca è affetto da tetraparesi dalla nascita, costretto a rinunciare alle uscite poiché l'operatore socio-sanitario dell'Adi non poteva assisterlo fuori da casa sua. Ma lui, che abita fronte mare, chiedeva solo di poter trascorrere qualche ora all'aria aperta davanti al suo amato mare e ora potrà farlo".



Come?

"Grazie alle precisazioni fatte in sede d'incontro in merito all'importanza e imprescindibilità di garantire il diritto allo studio, alla salute, la continuità assistenziale nonché fornire un supporto pratico alle necessità della persona e della famiglia, la gara d'appalto per i servizi di cure domiciliari prevederà anche questo tipo di assistenza in casi eccezionali. Dunque un servizio che si adatta ai luoghi ai tempi della persona con gravissima disabilità. Ma voglio specificare che esistono anche altri interventi che la Regione a livello sociale mette a disposizione, ma spesso gli interessati non sanno di poterli richiedere".