Bimba disabile senza scuola a Teramo, il direttore generale dell'Asl: "Silvia può rientrare, l'infermiere c'è"

"Bisogna fare chiarezza in questa vicenda, perché è stata data una ricostruzione errata dell’accaduto. Silvia può andare a scuola da subito, non manca l'infermiere. La Asl di Teramo le garantisce un infermiere professionale per le sue esigenze, sollevando la famiglia da costi e responsabilità, perché i diritti alla salute e all'istruzione della bambina vengono prima della burocrazia, del vuoto normativo e degli sforzi economici in un momento di piano di rientro per l'azienda". E' categorico nel chiarire la posizione del suo ente Maurizio Di Giosia, direttore generale della Asl di Teramo. Lo fa a Tgcom24 nel momento in cui il caso della piccola disabile di Martinsicuro, affetta dalla nascita dall'encefalopatia epilettica, è finito alla ribalta nazionale. La madre ha lanciato un appello affinché la figlia possa frequentare la scuola, assistita da una figura istituzionalizzata e legittimata che la legge a oggi non prevede in Italia per gli studenti disabili con questo tipo di necessità.