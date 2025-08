"AAA cercasi biliardino funzionante", 25 anni dopo le rispondono all'annuncio trovato su una vecchia rivista

Siamo a luglio del 2025. La signora Laura sta riordinando la soffitta della casa sul lago di Garda, suo buen retiro dove ormai passa molto tempo dopo la pensione, quando si imbatte in una pila di riviste. Sono tutti numeri di Casamia, un mensile ormai chiuso da anni. Presa dalla nostalgia Laura ne sfoglia qualche numero, rimanendo colpita dall'annuncio contenuto nella sua copia di aprile 2000: è quello di Paola e lei può ancora esaudire il suo desiderio. Guarda il vecchio e glorioso biliardino marca Longoni e capisce che è il momento di provare quantomeno a disfarsene.



Compila il numero di Paola Silva Coronel e, per sua fortuna, il telefono comincia a squillare. Poi la risposta di una voce femminile: è proprio lei, la donna che bramava un biliardino tutto per sé, con qualche anno e qualche capello bianco in più ma ancora con lo stesso numero di cellulare. Ovviamente ci vuole qualche secondo prima che Paola si ricordi di quell'annuncio e ci vuole qualche altro minuto per convincerla che non si tratti di uno scherzo: "Pronto, è Paola? Ho trovato un suo annuncio sulla rivista Casamia, che non esiste neanche più. Forse oggi non le interessa, ma ho qui un calciobalilla".



Una chiamata inaspettata che però, una volta razionalizzata, può portare solo una buona notizia. Paola torna per un attimo la ragazza che era un quarto di secolo fa e accetta la proposta: il matrimonio è finito, i figli ormai hanno 20 e 18 anni ma non è troppo tardi per esaudire un vecchio desiderio. Sente nella testa qualcosa di simile a Stevie Wonder mentre canta Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours) e non resiste più. Si fa prestare un furgoncino e va a prenderlo personalmente sul Lago di Garda. Il biliardino è esattamente come lo aveva sognato: cassone in legno, manopole in ferro, giocatori rossi e blu. Non manca nulla.