Biliardino vietato in spiaggia: per la legge è come i videopoker

Non si tratta di uno scherzo. Secondo quanto disposto dal decreto del direttore dell'Agenzia Dogane e Monopoli del 1° giugno 2021, per non incorrere nei, serve un “nulla osta di messa in esercizio” per il, ma anche per io il. E pazienza se questi giochi sono spesso messi a disposizione gratuita dei clienti da parte degli stabilimenti. Per il fisco è uguale al videopoker, manco fosse gioco d'azzardo.

I GIOCHI NEL MIRINO

videopoker

slot machine

certificato identificativo

Andando a leggere la nuova disposizione, pare proprio che il biliardino, come i flipper e il ping pong, sia equiparato aie alle. Tutte le apparecchiature per il gioco installate in locali pubblici, e quindi pure in spiaggia, anche senza vincite in denaro - perché al calciobalilla di solito si vince una risata tra amici - devono essere provviste di un. Siamo in Italia, quindi, per ottenere questo certificato serve tanta pazienza. Troppa. Più veloce, per evitare multe da 4mila euro, rimuovere i giochi dallo stabilimento. Con buona pace dei vacanzieri.

GLI SCHERZI DELLA BUROCRAZIA

commissariamento

Marcello Minenna

obbligo di legge

Meglio riderci su, perché sennò ci sarebbe davvero da arrabbiarsi. La faccenda è finita in Parlamento, con i leghisti Daniele Belotti e Simona Pergreffi che propongono addirittura ildell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per il direttore dell'Agenzia,, si tratta di un “semplificazione”: “Esiste un'imposta da quasi 20 anni, una decina di euro al mese. Abbiamo semplificato una disciplina che ha trasformato unin autocertificazione”. Adesso bisogna spiegarlo però ai bambini che si sono dati appuntamento al mare, per la classica sfida a biliardino. E che quest'anno non potranno giocare.