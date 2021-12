"Uà", Claudio Baglioni e Antonello Venditti si sfidano a biliardino, ping pong e flipper

Nella seconda puntata di "Uà - Uomo di varie età" Claudio Baglioni e Antonello Venditti si sfidano. Non con le canzoni, ma con i giochi della loro giovinezza, a partire dal biliardino. "Ma ci ricordiamo come si fa, sì?", chiede tra il serio e il faceto l'interprete di "Notte prima degli esami", prima di ricordare quella volta in cui, proprio assieme al collega, vinse un torneo di calcio balilla a Cesena.

L'incontro, che vede la vittoria di Venditti per 4 a 1, è solo il primo di una serie. Seguono quello di ping pong e quello di flipper, che terminano dopo pochi colpi senza vincitori né vinti. "No, a questi giochi non siamo più forti. Meglio passare a qualcosa che ci riesce meglio: facciamoci una partitella a musica", dice divertito il cantante di "Amici mai", prima di cantare con il collega la hit "Che fantastica storia è la vita".