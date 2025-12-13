A Venezia un 52enne assolto dopo il rapporto con una 15enne, i giudici: "C'era il consenso"

"Una sentenza che ci riporta indietro di 30 anni. Ancora una volta non si crede a una ragazza, la si accusa di aver provocato. Il "lei ci sta" diventa prova contro la sua parola, si sostiene sia stato il suo comportamento a legittimare la condotta di un uomo adulto". Così l'avvocata Maria Teresa Manente, responsabile dell'ufficio legale di Differenza Donna ha commentato la decisione del tribunale di Venezia, che ha assolto un uomo di 52 anni dall'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza di 15 anni. Un peso determinante lo hanno avuto i messaggi acquisiti agli atti: chat e immagini intime che, per i giudici, non dimostrano una situazione di obbligo o di pressione irresistibile. In una conversazione la ragazza scriveva all'uomo "Sei mio", un elemento che il collegio ha ritenuto incompatibile con il racconto di una relazione subita esclusivamente per paura o costrizione.