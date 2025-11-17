Studentessa norvegese denuncia molestia a San Siro durante la partita con l'Italia: indagato addetto alle pulizie

Una studentessa norvegese di 24 anni, residente a Milano, ha denunciato una molestia sessuale avvenuta nei bagni dello stadio di San Siro durante la partita Italia-Norvegia. La vicenda, riferita dal Corriere della Sera, sarebbe avvenuta mentre la giovane si era allontanata dagli amici dopo un malore. La ragazza, in lacrime e sotto shock, avrebbe poi indicato agli steward un addetto alle pulizie che, secondo la sua versione, l'avrebbe palpeggiata all'interno dei servizi. Il lavoratore, un 25enne egiziano regolare in Italia e dipendente dell'impresa incaricata della pulizia dello stadio, è stato accompagnato al posto di polizia interno all'impianto e risulta ora indagato per violenza sessuale.