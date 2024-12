"Dovevano fermarli", esposto del fratello di uno degli alpinisti morti sul Gran Sasso

I corpi dei due alpinisti sono stati ritrovati venerdì, dopo cinque giorni di ricerche, a pochi metri l'uno dall'altro, sul versante aquilano del Gran Sasso: erano dispersi dal 22 dicembre quando, durante un'escursione, sono scivolati in un canale dal quale non sono riusciti a risalire. I funerali dei due alpinisti, dopo il nulla osta arrivato dalla procura di Teramo che ha deciso di non disporre l'autopsia per l'accertamento da parte del medico legale della morte per assideramento, si terranno il 2 gennaio in momenti separati: alle 10 nella parrocchia di San Vito ci saranno le esequie di Perazzini, alle 15, nella Chiesa della Collegiata di Santarcangelo quelle di Gualdi. In loro ricordo, poi, Comune, commercianti e pro loco hanno organizzato un momento di raccoglimento collettivo per lunedì. A partire dalle 18, due file di candele verranno accese lungo la scalinata della centrale via Saffi, mentre i negozi del centro accenderanno anch'essi una luce alla propria vetrina. Gli stessi cittadini santarcangiolesi sono stati invitati a fare lo stesso sul davanzale della propria finestra.