Alpinisti bloccati sul Gran Sasso, neve e vento forte fermano i soccorsi

Le condizioni meteorologiche proibitive hanno fermato le ricerche dei due alpinisti emiliani bloccati da domenica in un canalone sul Gran Sasso. Lo stop è arrivato dopo il tentativo di lunedì mattina, senza esito, degli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico che si sono spinti fino al bivacco invernale del rifugio Duca degli Abruzzi. Le squadre del Cnsas e del Soccorso Alpino sono ferme nel piazzale di Fonte Cerreto, località di partenza della funivia del Gran Sasso che conduce in quota a Campo Imperatore, in attesa del miglioramento delle condizioni climatiche.