Gran Sasso, tre escursionisti colpiti da un fulmine: uno è grave

Tre giovani escursionisti sono stati colpiti da un fulmine mentre si trovavano sul Gran Sasso (L'Aquila).

Il 118 e il Soccorso alpino e speleologico dell'Abruzzo sono intervenuti in elicottero e li hanno recuperati con grande difficoltà in un tratto impervio della montagna, mentre sulla zona si stava abbattendo un violento nubifragio. Uno degli escursionisti sarebbe in condizioni gravi.