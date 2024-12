Speleologa salvata, ecco le immagini dei soccorsi in elicottero | Areu: "Un grande lavoro di squadra"

"Il salvataggio della speleologa Ottavia Piana è il risultato di un grande lavoro di squadra che ha coinvolto tutto il sistema sanitario regionale, la nostra Agenzia di Emergenza Urgenza (Areu), il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’operazione”.Così il direttore regionale di Areu, Massimo Lombardo, commentando il recupero della speleologa rimasta per 75 ore in una grotta a Fonteno (BG). Areu da subito ha garantito la presenza in loco di un’ambulanza a disposizione per qualunque urgenza dovesse presentarsi, anche a tutela di tutto il personale attivo.