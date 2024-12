Alpinisti dispersi sul Gran Sasso, sospese nuovamente le ricerche | Ancora troppo vento: stop al sorvolo dell'elicottero

Sono state nuovamente sospese le ricerche dei due alpinisti dispersi sul Gran Sasso da domenica pomeriggio. "Non è proprio possibile che si alzi in volo l'elicottero", ha spiegato a LaPresse Daniele Perilli, presidente del Soccorso alpino e Speleologico d'Abruzzo che da Campo Imperatore, nell'aquilano d'alta quota, ha annunciato che in giornata non ci sarà alcun sopralluogo in elicottero sul Vallone dell'inferno, nell'area in cui dovrebbero trovarsi i due alpinisti. Le raffiche di vento troppo forti rendono impossibile il passaggio sull'area del velivolo e sembra in arrivo una nuova bufera di neve sul Gran Sasso d'Italia. Nella giornata odierna si escludono anche eventuali tentativi via terra, in quanto il rischio valanghe è marcato (rischio 3 su una scala di 5) e questo non permette di far operare le squadre in sicurezza con sci o ramponi ai piedi.