Alpinisti dispersi sul Gran Sasso, i soccorritori bloccati in quota sono tornati a valle

II gruppo di tecnici del Soccorso alpino e di lavoratori, intervenuto per i tentativi di recupero dei due alpinisti dispersi sul Gran Sasso e rimasto bloccato per due giorni presso una struttura ricettiva di Campo Imperatore a causa del maltempo, è riuscito a scendere a valle. Le condizioni in quota risultano sempre proibitive - riferisce il Soccorso alpino -, ma un breve momento di vento debole ha consentito il funzionamento della funivia con il conseguente rientro a valle dei soccorritori. Le ricerche dei due dispersi, rimasti bloccati in cima domenica sera, riprenderanno non appena le condizioni meteo in quota lo consentiranno.