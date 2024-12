Alpinisti dispersi sul Gran Sasso, il maltempo blocca in quota anche i soccorritori

"Essendo un Ostello di montagna siamo preparati a un eventuale stato di emergenza: siamo attrezzati con scorte per rimanere qui almeno dieci giorni, gestendo fino a 25 persone. Ai soccorritori e ai tre operatori del Ctgs, addetti alla funivia, stiamo offrendo colazione, pranzo e cena e le camere per la notte. Altri ospiti non ci sono, in quanto domenica abbiamo fatto discendere tutti per le previsioni meteo avverse", continua Scimia; tre persone dello staff la stanno aiutando a dare ricovero agli avventori. In tutto 18 persone resteranno nell'Ostello a Natale. La testimonianza di Scimia descrive una situazione in cui l'attenzione è alta, come tutte le attività in alta quota, ma è tutto perfettamente sotto controllo.