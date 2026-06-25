Diana Pifferi, 18 mesi, era stata trovata senza vita il 20 luglio 2022 nel suo lettino, dopo che la madre l'aveva lasciata sola per sei giorni nell'abitazione di via Parea a Milano per andare in vacanza con il suo compagno. L'autopsia aveva accertato che la bambina era morta per disidratazione e denutrizione. L'arresto di Alessia Pifferi, accusata di omicidio volontario pluriaggravato, aveva suscitato forte indignazione pubblica portando all'apertura di un processo che, fin dalle prime udienze, aveva attirato l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica.