Alessia Pifferi "lapidata dai media", perché i giudici hanno cancellato l'ergastolo

Oltre alla fedina penale immacolata e alla fragilità della donna - per la sua condizione economico-sociale e per l'isolamento in cui viveva -, a spingere la Corte d'Assise d'Appello di Milano verso l'alleviamento della pena sono state proprio le particolari condizioni in cui è stato portato avanti il processo. Per dirla con le parole dei giudici, "quel malvezzo contemporaneo chiamato processo mediatico, che ha fatto del processo penale un genere televisivo di svago e intrattenimento". La presenza costante e martellante dei media in ogni angolo del caso, comprese presunte "interferenze sul paradigma di assunzione delle prove", avrebbe inciso in maniera "certa" sulla metamorfosi comportamentale dell'imputata. E sarebbe arrivato a trasformare la madre di Alessia Pifferi in una sua aspra accusatrice per paura di "essere, a sua volta, investita dalla pubblica esecrazione".