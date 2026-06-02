Lo studente accoltellato a Milano sull'abbraccio ai suoi aggressori: "Sarebbe stato inumano non farlo"

Non solo un abbraccio, Cavallo guarda con speranza i ragazzi che lo hanno aggredito: "Se nemmeno Dio si propone di giudicare un uomo fino all’ultimo dei suoi giorni, perché dovremmo farlo noi? Il fatto che siano giovani mi dà speranza". Cavallo racconta di aver visto con i propri occhi gli effetti del dialogo e del perdono. "La mia apertura alla comprensione ha avuto conseguenze positive su di loro. Il ragazzo che è stato scarcerato (Ahmed Atia, ndr) mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: Sto imparando più in questi sei mesi che in tutta la vita. La mia vita ricomincerà da ora".