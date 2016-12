Ponte del due giugno: cosa portare in valigia

Un paio di jeans e una t-shirt: evergreen di tutte le stagioni, specialmente quelle calde, l'accoppiata jeans e t-shirt rappresenta la buona vecchia coperta di Linus, si abbinano facilmente ai pezzi più disparati e vi fa sentire, sempre, a vostro agio.



Un cappello di paglia: per evitare di scottarvi con il primo sole e per mantenere un certo look, anche in vacanza, il cappello di paglia è indispensabile.



Tutina leggera: per il giorno e per la sera, le jumpsuit estive sono corte e divertenti, le potrete abbinare sia a dei sandali con zeppa che a classici sandali bassi. Sarete chic in entrambi i casi.



Giacca in jeans o bomber: un capospalla della mezza stagione è quello che ci vuole per ripararvi dal vento serale e dall’eventuale mal tempo. Scegliete giacca di jeans e bomber neutri, vi torneranno utili con qualsiasi abbinamento.



Abito lungo: se il vostro programma prevede uscite con gli amici o con il fidanzato, l’abito raffinato è - quasi - d’obbligo. Un consiglio? Meglio orientarsi verso il colore nero, sobrio e discreto ma ugualmente sexy, fa sempre il suo dovere.



Occhiali da sole: quasi inutile menzionarli, eppure può capitare di dimenticarsene. Non commettete questo errore, portate gli occhiali da sole sempre con voi e, se volte comprarne di nuovi, quest'anno osate un paio con una montatura bizzarra, vi serviranno per darvi un tono nonostante la scarsa abbronzatura.



Borsa per la sera e zaino per il giorno: tra una spiaggia e l’altra ci vuole qualcosa di pratico e comodo per muoversi con disinvoltura, uno zainetto in paglia è la soluzione giusta. Mentre per la sera puntate sullo stile gipsy, e scegliete una borsa o uno zaino in camoscio con frange.



