Bomber: come portarlo al meglio a seconda del proprio stile

Il bomber , capospalla cult degli anni Settanta e Ottanta, è tornato tra le tendenze must have delle ultime stagioni. Per di più nella versione leggera si presta perfettamente a fare da giacca per la primavera . Ma come abbinarlo ? Vi diamo alcuni idee look alternative, da scegliere a seconda del proprio stile personale.

Look semplice: vi piace vestirvi alla moda ma senza troppe pretese? Partite da un bomber classico, come quello verde militare di Givenchy, abbinateci una maglia in cotone con motivo a righe e un paio di jeans skinny o morbidi a seconda del vostro fisico. Ai piedi un paio di sneakers bianche per un look anni Novanta.



Look chic: il bomber non è solo sinonimo di casual, al contrario le varianti pensate dagli stilisti per la primavera 2016 sono ricercate ed eleganti. Il suggerimento che vi diamo, per le giornate più calde, è quello di abbinarle a dei bermuda corti a vita alta, raffinati come quelli di Versace, sandali bassi neri in pelle (il tacco è da evitare) e t-shirt bianca. Per quanto riguarda il capospalla sarà poi meglio sceglierlo chiaro, come quello proposto da Gucci.



Look sportivo: tra le mille versioni del bomber c'è poi chiaramente anche quella sportiva. L'idea vi stuzzica? Perché non scegliere un modello varsity, lo stile college, in nero con dettagli bianchi? Ne trovate una versione interessante del brand R13. Completano il look pantaloni in felpa di Nike, top corto e sneakers nere.



