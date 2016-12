Dieci pezzi must have per il 2016: dal bomber agli stivaletti

In occasione dell'inizio del nuovo anno è sempre bene fare il punto delle tendenze moda che ci accompagneranno per i prossimi 12 mesi. Essendo ancora in inverno abbiamo selezionato 10 pezzi , tra capi e accessori, must have ai quali non rinunciare.

Il bomber: la novità dell'anno è la misura extralarge. Potete sceglierlo dei colori più vari, il nostro consiglio è quello di puntare su grandi classici come verde militare e nero.



Abbinatelo a un paio di jeans skinny e a un look casual, ma non solo, provatelo anche con qualche mise più femminile, il risultato sarà fuori dal comune e interessante.



Completo prezioso: il completo maschile composto da pantaloni e giacca quest'anno si evolve in versione più raffinata e si impreziosisce da decorazioni preziose. Da scegliere per le serate fuori e, perché no, anche in ufficio.



Il vestito con frange: le frange sono ancora tra i protagonisti principali del nuovo anno e della nuova stagione. Se siete alla ricerca di un pezzo unico per diversificare il vostro guardaroba, l'abito corto decorato da frange minuziose è quello che fa per voi.



La giacca in jeans: un cult che torna di stagione in stagione, sceglietela personalizzata –o personalizzatela direttamente voi- per la bella stagione.



Il cappotto anni '60: stile retrò e silhouette striminzita. Le tonalità sono pastello, il colletto tondo. Abbinatelo a mini gonne, pantaloni a zampa ed evitate di usarlo con abiti particolarmente lunghi, stonerebbe.



Stivaletti con stampa pitone: tacco sottile oppure largo, alto oppure basso, gli stivaletti più trendy della prossima stagione –e del prossimo anno- sono in pelle, oppure in eco-pelle, con stampa pitone.



Borsa ampia: la shopper è sempre la soluzione più pratica per chi cerca un accessorio capiente e resistente. Per l'anno in arrivo concedetevi una tinta nuova, quella del rosso.



