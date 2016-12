Come scegliere i jeans a seconda del fisico

Molto magre: per voi occorre un modello che in qualche modo “riempia” gambe e fianchi. La soluzione? Un paio di jeans stretti in colore chiaro. Per questa stagione puntate sul grigio.



Bassine: aldilà dei tacchi, vero e proprio alleato per le donne più minute, anche i pantaloni possono fare la loro parte. Nel caso dei jeans sceglieteli con vita piuttosto alta e silhouette slim. In nero per avere un capo passepartout da sfruttare tutto l'anno.



Curvy: qualche chilo in più non può certo impedirvi di indossare dei jeans e di farvi sentire ugualmente a vostro agio. La soluzione per voi sono i modelli non troppo aderenti, quelli che segnano i fianchi in maniera equilibrata e hanno la gamba dritta così da mimetizzare e snellire.



Alte: a voi tutto è concesso, ma la scelta migliore sono sempre i modelli stretti. Perché? Mettono in mostra le gambe slanciate facendole apparire ancora più belle, anche senza tacchi.



Proporzionate: se avete la fortuna di essere ben proporzionate, poco importa se appartenete alla categoria delle petit o delle stangone, sbizzarritevi con un modello diverso e acquistate i boyfriend jeans. Maschili e piuttosto larghi, sono da abbinare a stivaletti con qualche centimetro di altezza.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it