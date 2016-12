Come sfoggiare i Boyfriend jeans

07:00 - Sono un’ossessione: larghi, strappati, dai lavaggi più svariati, decorati fino al barocco. Sono i jeans boy-friend. Che li abbiate rubati davvero al vostro fidanzato, che siano un paio di Levi’s vintage o il vostro nuovo acquisto, sono un pezzo da non farsi davvero mancare nell’armadio.

Primo importantissimo vantaggio: nascondo i chili di troppo, semmai dovesse essercene bisogno. Quindi sono già i nostri migliori amici. Eventualmente nascondono anche la mancanza di curve, e perciò sono ugualmente i benvenuti. Abbinati ai tacchi alti diventano super sexy, mentre indossati con un paio di sneakers (solo per le magrissime) creano un look maschile e frizzante.



L’attrice Jessica Alba li indossa strappati, abbinati ad una t-shirt bianca e camicia casual, cappello e borsa rockstud di Valentino. Completa il look con uno stivaletto dal tacco poco pretenzioso, perfetto per slanciare il look altrimenti troppo bagghy.



Anche la super topmodel Gisele Bundchen li porta larghissmi con stivaletto nero, giacca e borsa boy Chanel, per un risultato casual e glam.



Le ballerine sono tra le preferite di Olivia Palermo per le passeggiate a Manhattan nel periodo primaverile, abbinate al nostro jeans preferito, strappato ma non troppo, un top e giacca bianca: di classe come in tutti i suoi look.



Nella versione più eccentrica, completamente strappati, vediamo invece impazzare le fashion blogger della Rete, che amano esagerare abbinandoli a sandali lace-up e braccia piene di bracciali e anelli anche per look serali, quando il classico abitino risulta scontato.



