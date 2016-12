Pantaloni corti in jeans: stili e look

D'estate, si sa, la temperatura può raggiungere livelli davvero alti. Come vestirsi per combattere il caldo asfissiante? Basta scegliere gli indumenti giusti e i pantaloni corti in denim sono, indubbiamente, tra questi.

Look semplice: abbinate una camicia in cotone semplice a un paio di pantaloni in jeans corti quanto basta

Look sexy: puntate su un modello di shorts in jeans a vita alta, senza tasche, e abbinateci una maglia con scollo profondo o un corpetto

Look sportivo: vi bastano un paio di pantaloncini in jeans e una maglia con scritta frontale

Look da sera: i pantaloni corti in denim si abbinano a una maglia particolare e chic

Look da sera: per una serata in compagnia scegliete un modello di shorts a vita alta senza particolari decori e abbinatelo a una maglia importante, con paillettes ad esempio oppure con una stampa chic.

Look semplice: una mise ideale per più di un'occasione si basa sull'accostamento di una camicia in cotone, sceglietela in base ai vostri gusti, e un paio di pantaloni corti in jeans leggermente sfrangiati ad altezza orlo.

Look sportivo: una semplice t-shirt in cotone, magari con stampa, vi risolverà ogni dubbio. Sneakers ai piedi e dei jeans corti con un lavaggio non eccessivamente visibile.

Look sexy: se il vostro obiettivo è osare sentitevi libere di farlo anche con un semplice paio di shorts in denim. Puntate su una variante retrò, senza tasche e a vita molto alta, abbinateci una maglia con scollatura più o meno profonda et voilà!

Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it