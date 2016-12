Borse di stagione, le indispensabili per l'inverno 2015

Borsa con frange: etnica quanto basta, nel sceglierla sbizzarritevi pure con una tonalità vivace, come quella verde di Burberry Prorsum.



Borsa da ufficio: un modello da vera business woman, rigido e ampio, ideale per l'ufficio. Puntate su una borsa con colorazioni sobrie, avrete meno difficoltà ad abbinarla ai diversi look.



Borsa animalier: un tocco di maculato non guasta mai, specialmente se la scelta ricade su un solo capo.Saint Laurent ne propone una variante piatta, da portare a tracolla.



Borsa in pelo: amanti degli animali ma affascinati dal loro morbido pelo? Niente paura, ci pensa Stella McCartney con l'iconico modello Falabella, in pelliccia 100% ecologica.



Borsa con logo: grande ritorno per la nuova stagione. Tra le più ricercate a tema compare quella di Gucci con forma vintage e logo minuziosamente riprodotto.



Borsa colorata: blu, rosa, rosso, la scelta è ampia e un tocco di colore non guasta mai, anche e soprattutto d'inverno. Perfetta per illuminare mise e colorito.



Borsa con stampa: in inverno è bene non rinunciate nemmeno a un tocco di ironia, Dolce&Gabbana propone la shopper con illustrata un'allegra famiglia.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.