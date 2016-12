I look in pelliccia (vera o ecologica)

07:00 - La pelliccia: c’è chi la ama e chi la odia, chi la vuole rigorosamente vera e chi invece opta per il cruelty free del faux fur. Difficile in realtà per noi donne non amarla: è un capo caldo che dona un tocco prezioso a tutti i look, per la sera e per il giorno.

Indossarla, però, non è sempre semplice e richiede il rispetto di alcune regole base:



- Il resto del look deve essere semplice, la pelliccia è già un capo importante, quindi non aggiungete altri pezzi “forti” al vostro outfit.

- Mixate: la pelliccia è un materiale grandioso, ma potete sdrammatizzarlo indossandola con i vostri jeans preferiti e delle sneakers.

- La pelliccia è un capo “ingombrante”, quindi assicuratevi che il resto degli abiti che indossate sia ben aderente al vostro corpo, per evitare l’effetto YETI, che è sempre dietro l’angolo.



Una volta definite queste regole, divertitevi a copiare i look delle star: se volete “riciclare” il visone della mamma e indossarlo per qualche occasione, prendete spunto da Chloe Moretz, attrice statunitense che ruba il visone alla mamma per uscire con lei a fare shopping. Il look è rigorosamente minimal e total black.



Per avere un effetto “fashion addicted” le blogger scelgono una eco-pelliccia nera indossata con cappello a tesa larga e pantalone in pelle, tronchetti neri e borsa di Chanel completano il look.

Per chi si sente più “gipsy”, il gilet di pelliccia abbinato ad un abito o una gonna lunga da giorno ha un effetto super cool. Anche Chiara Ferragni sceglie l’ecopelliccia bianca, indossata a mo’ di mantella, con jeans strappato e Chanel boy bag. Sempre restando in tema di jeans, Olivia Palermo sceglie un look da giorno con denim effetto used e bikers, pelliccia chiara e una pochette minimal.

Per la sera, se volete osare con una pelliccia full color, la protagonista di Sex & The City Sarah Jessica Parker abbina un capo blu acceso con tubino aderente e scarpa a contrasto rosa.



