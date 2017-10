Geometriche e incandescenti, le righe della primavera

Da sempre intramontabile, il motivo a righe non passa mai di moda e in ogni stagione assume un volto nuovo. Quest'anno la fantasia stripes & stripes è più giocosa e incandescente che mai. Black and white o colorate, lineari o asimmetriche, le righe della prossima primavera creano pendant cromatici inaspettati e… spiritosi. Scoprite quali sono i must have da acquistare subito.

Abito: Ideale per ogni occasione, l'abito mille righe è un trait d'union tra femminilità, eleganza e ilarità. Osate con i colori scegliendo i motivi arcobaleno di House of Hollande o divertitevi con Stella McCartney che mixa righe trasversali, patchwork di nuance nero, rosso e blu e drappeggi laterali su un miniabito in cotone da abbinare sia a sandali flat che a tacchi alti per un outfit dal sapore girly.



Gonne: Ampie, a ruota, lunghe, corte, longuette ma categoricamente a vita alta. Le gonne sono più trendy che mai e quando si vestono di righe hanno un fascino retrò che fa contrasto con i pattern optical e con le intuizioni fuori dagli schemi. Un pò come accade con Miu Miu che appone sulla gonna dalle righe diagonali gialle e nere, un po' d'antan, dei patchwork laterali dal sapore underground. Provatela con un top cropped nero.



Top & Shirt: Per chi abbia voglia di essere in riga ma senza osare troppo, l'ideale è puntare su una t-shirt, come il top mezza manica in seta di Dolce & Gabbana che disegna righe bianche e nere dall'appeal giovane e fresco. Sfoggiatela con una mini nera, o se cambiate idea, abbinatela a una gonna con stampe a contrasto per un risultato molto bold.



Giacche: E perché non giocare con i soprabiti? Per noi è stato amore a prima vista con il chiodo slim-fit in pelle di Saint Laurent a righe bianche e nere, dal gusto rock. Ma se preferite una mise più romantica puntate sui toni pacati del bianco e dell'azzurro carta da zucchero del blazer doppiopetto di Vivetta.





Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it