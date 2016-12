Quest'estate metti in mostra l'ombelico con i crop top più belli

Chi è stato adolescente negli anni '90 non potrà non averne avuto almeno uno: i crop top - ovvero le magliette che scoprono l'ombelico - erano un must-have irrinunciabile. Da un paio di stagioni sono tornati, sia in versione sportiva che in quella più sensuale: abbiamo scelto i modelli più di tendenza e le ispirazioni dalle passerelle per l' estate 2015 .

Se pensate che i crop top siano solo per le giovani e le magre vi sbagliate: portati con un pantalone o una gonna a vita alta, infatti, aiutano tutte le figure, l'importante è prestare attenzione alle proporzioni. A noi piace molto l'abbinamento da sera visto sulla passerella di Alexander Wang e quello iper romantico di Oscar De La Renta. Perfetto con una gonna bianca o con dei pantaloni culottes il top ricamato firmato TIBI mentre quello color pesca di Elizabeth & James si porta tutto il giorno.



Chi invece ha un'attitudine più votata allo sportswear si innamorerà del top nero a bande incrociate di Theory o di quello a fascia di Zara, che richiamano la versione primavera estate 2015 di Balmain. Modello a T-Shirt per DSquared2, in nero l'opzione firmata Fausto Puglisi.



Toni del rosa confetto sulla passerella di Versace e per il top di House of Holland, mentre hanno un'anima romantica i look proposti da Rebecca Taylor e Rosie Assoulin. Se siete in cerca di un tocco di colore il top verde acqua di Mango è la scelta giusta. Quello di Moschino, invece, è per chi non vuole passare inosservata.



Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it