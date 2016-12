Scarpe: una passione per i tacchi da vertigine

Tra le décolletés più amate in assoluto, sognate da te tutte ma indossate davvero da poche (anche per questione di comodità) ci sono le leggendarie Pigalle, dello shoe designer francese Christian Louboutin. Le scarpe dalla suola rossa e la curvatura del piede vertiginosa sono studiate per dare al piede e alla gamba il massimo slancio e un aspetto più sexy possibile, grazie anche alla profonda scollatura sul davanti, che lascia intravedere l'inizio delle dita.



Sempre per la serie décolletés dal tacco a spillo, il brand Casadei ha da qualche anno sfoderato un vero e proprio best seller: il modello Blade, ovvero lama. Lama come il tacco affilato che le contraddistingue, fatto in acciaio a contrasto con il resto della scarpa, prodotta in tutti i colori e materiali. Se le avete mai provate, la curvatura del piede è azzardatissima, ma nonostante questo la comodità vi stupirà (ovviamente non è come essere in sneakers, ma chi bella vuole apparire…). Le Blade di Casadei sono un modello continuativo, che difficilmente va in saldo, fatta esclusione per alcuni colori di stagione.



Decisamente più vistose ma altrettanto sexy, sono le storiche Tributoo 105 di Yves Saint Laurent, che nonostante il marchio abbia negli ultimi tempi cambiato il suo nome e il suo stilista, insieme al mood delle collezioni, continua a rimanere il best seller, da anni a questa parte. La Tributetoo di YSL è una splendida decolletes, prodotta anche in modello slingback, dotata di plateau interno che dona alla scarpa un'aria aggressiva ma non troppo e che completa un look senza bisogno di aggiungere fronzoli. La sua comodità vi stupirà.



Più classiche ma non meno amate, viste ai piedi di centinaia di star sui red carpet di tutto il mondo, sono le Cachet di Sergio Rossi, scarpe spuntate dal tacco a spillo, storico modello della casa produttrice di scarpe Italiana.



Se c'è invece una scarpa che può essere considerata come il prodotto che ha risollevato un'azienda, non in termine di immagine certamente ma di sicuro come fatturato, è la Rockstud di Valentino Garavani. Cavalcando l'onda del trend delle borchie di ormai qualche anno fa, i due designer crearono la scarpa con le borchie per eccellenza, per poi contornarla di accessori, varianti, borse in coordinato. Ormai da qualche anno la scarpa è in continuo sold out e back in stock in tutte le varianti e in tutti i colori. Amata dalle star, dalle fashion blogger di tutto il mondo e viste su tutti i social, le rockstud sono un must have per tutte le fashion victim.



Per la serie tacchi da vertigine, se tutte queste scarpe sono alte, ce n'è una che le ha battute tutte e ha fatto la storia delle passerelle e della moda. Stiamo parlando delle armadillo di Alexander McQueen, designer scomparso qualche anno fa che durante una delle sue ultime sfilate fece apparire in passerella modelle con ai piedi scarpe da 30 cm di tacco, a forma di muso di armadillo. La scarpa è stata poi prodotta in pochissimi esemplari e indossata da personaggi dal look stravagante come Lady Gaga, grande fan del marchio. La forma della scarpa è stata così considerata un'opera d'arte da essere trasformata anche in pezzi di design da esposizione.



