8 gennaio 2015 Capi cult: chiodo mon amour! Il giubbino tanto amato dalle rock star è versatile e si può abbinare anche agli outfit di una certa formalità Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:36 - Desideri un look rock? Nel tuo armadio non può mancare l’intramontabile chiodo! Il giubbino di pelle con la zip diventato famoso negli anni ’70, inizialmente era amato principalmente dalle band heavy metal e da chi cercava un look forte e senza compromessi. Nel corso del tempo, il chiodo di pelle nera è diventato un accessorio fashion che, abbinato con gli accessori giusti e addolcito da qualche nota romantica, personalizza qualsiasi tipo di outfit.

Di giorno, indossalo con leggins neri e una maglia oversize in una tonalità chiara. Occhiali da sole, bauletto in pelle nera e dècolletès platform completeranno il tuo look alla perfezione!



Per l’aperitivo, scegli un corsetto con la gonna piuttosto voluminosa. Il contrasto dei volumi valorizzerà ancora di più il tuo chiodo. Una collana con pendente, dècolletès a punta e una piccola tracolla saranno gli accessori perfetti.



Di sera puoi osare un look total black con abito lungo, clutch Knot dorata e Rockstud di Valentino. Per illuminare il viso scegli degli orecchini chandelier.



Trova il tuo chiodo su privategriffe.com, il portale di second hand- first choice, con il migliore usato di alta qualità controllato e selezionato.