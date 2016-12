Giacche di jeans per la primavera 2016

Must have della mezza stagione, le giacche in jeans , come ogni anno, sono il capospalla da sfoggiare per la primavera 2016 . I modelli sul mercato sono tanti e variegati, da quelli in denim chiaro ai più particolari, abbiamo selezionato per voi le varianti più interessanti di stagione.

Giacche oversize: per un look sportivo e diverso dal solito, puntate sui modelli ampi da abbinare ai pantaloni skinny così come agli abiti più femminili, e ricordate che un buon gioco di contrasti dà vita a mise inaspettate.



Giacche in denim colorato: non il solito jeans, dal bianco al nero, passando per il grigio, via libera alle nuance diverse dal solito blu. Attenzione solo agli abbinamenti, evitate di accostare la giacca grigia ai pantaloni in abbinato, stessa cosa per il bianco.



Giacche con stampa: ricami preziosi per veri e propri pezzi unici. Un modello su cui vi consigliamo di puntare? Quello firmato Marc Jacobs, i dettagli sono in paillettes e patchwork, vere e proprie tendenze di stagione.



Giacche con silhouette ricercate: avete mai pensato a una giacca in jeans con silhouette sartoriale oppure da portare come un kimono? Procuratevene un paio per la bella stagione e potrete sfruttare il denim come un tessuto elegante.



