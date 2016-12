Colore grigio: una nuance sobria e chic, perfetta per l'inverno

Quando si parla di colori sobri come il grigio i capi e gli accessori da scegliere sono illimitati. Questa tonalità è poi facilmente abbinabile sia ad altre nuance neutre come nero e bianco sia ta quelle forti e vivaci come il rosso, l'arancione, il verde ma anche il blu, il celeste e il giallo.



Per l'inverno 2015 la parola d'ordine è bilanciare: un buon equilibrio di forme e colori è la soluzione giusta per sfoggiare look chic e interessanti. Il consiglio? Divertitevi a mixare, anche osando, nuance diverse tra loro mantenendo il grigio come colore base, non sbaglierete.



Cappotti: oversize, aderenti e retrò, per la stagione invernale non c'è che l'imbarazzo della scelta. Puntate su modelli monocolore ma anche su stampe classiche come il motivo a quadri.



Abiti: per gli abiti la scelta è ampia, trovate le varianti in maglia, comode e pratiche per le giornate più fredde, ma anche quelle più ricercate da sfoggiare alla prima occasione importante.



Accessori: l'accessorio in tonalità neutre diventerà il vostro alleato numero uno, puntate su un cappello classico o su una maxi sciarpa da portare con giacche e cappotti.





