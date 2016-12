Cambio dell'armadio: i must have da tenere sempre a portata di mano

Il tubino nero - Si sa, la "petite robe noire" non può mancare in un armadio femminile, persino nel più sguarnito e malridotto. Il tubino nero si presta a qualsiasi tipo di necessità: dall'ufficio al cinema, fino ad arrivare alla vera e propria cena di gala. Al contempo, si tratta di un capo perfetto in ogni stagione: con i primi freddi basterà infatti aggiungere calze e cardigan per ottenere un outfit impeccabile.



L'abito sottoveste - Sensuale e fresco, l'abito corto con le spalline sottili fa parte dell'immaginario estivo. Ma non conviene riporlo insieme a costumi e canotte: anche questo tipo di capo va tenuto sempre a portata di mano. Risolutivo e ideale per essere trasformato in abito da sera, il vestito a sottoveste è la soluzione perfetta per incontri romantici e cene in casa con gli amici. L'importante è che non sia fantasia o declinato in nuance decisamente estive (colori accesi, fiori, applicazioni da spiaggia). Le tonalità per tutte le stagioni sono nero, blu, grigio scuro, bordeaux.



La pochette gioiello - Compagna di innumerevoli aperitivi e cene estive, la pochette con applicazioni preziose risulta poco impegnativa se abbinata a sandali e shorts. Ma anche in autunno e inverno, questo accessorio non va sottovalutato. La pochette sarà perfetta in occasioni speciali come cerimonie (matrimoni) oppure serate di gala. Senza contare possibili inviti inaspettati a teatro o a premiazioni...



Sandali preziosi - A listini, con il tacco a spillo e iper-femminili. Sono i classici sandali da sera neri, argento o color bronzo. Da portare tassativamente senza collant o altri tipi di calze, i sandali a listini non andrebbero mai riposti con l'inverno. Infatti, si tratta di un'ottima soluzione in abbinamento ad abiti da sera lunghi e molto eleganti. In questo caso, si sentirà poco la sofferenza della gamba nuda col freddo, considerando che tali occasioni speciali prevedono la permanenza in luoghi chiusi e caldi, nonché spostamenti in auto.



Shorts neri - Gli shorts solo in estate? Non proprio, o perlomeno non per tutte. Se ben portati, gli shorts possono diventare un capo di punta anche nella stagione fredda. In questo caso, si abbinano a collant coprenti colorate o a una calzamaglia in lana e a un dolcevita in tinta unita. Ai piedi, stivali con tacco basso ma alti sul polpaccio. In perfetto (e riadattato) stile Swinging London.