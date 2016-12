Calze, collant e parigine: fuori le gambe

Da Golden Point le proposte sono molteplici e variegate: la testimonial Federica Nargi indossa un modello oberato di Philippe Matignon, che può rendere particolare anche un semplice pantaloncino nero e si abbina bene a stringate e stivaletti bassi, per non rischiare di sembrare eccessive. Fra le proposte di Calzedonia abbiamo scelto la calza coprente interrotta da ricami circolari e il collant/parigina che rende femminile anche il più basico degli abbinamenti.



Pompea punta sulla lavorazione e sul colore: belle e calde le calze intrecciate in viola e quelle con ricamo floreale nei toni del verde bottiglia, che si portano sotto a maxi pull di maglia. Sono la controparte perfetta di un mini-dress fasciante, invece, le calze a rete ton-sur-ton di SiSi, per le occasioni speciali. Immancabile l'autoreggente, nei modelli di Agent Provocateur, La Perla e Philippe Matignon.



Il grand trend della stagione, infine, sono le parigine, che si portano preferibilmente con scarpe basse e minigonne scampanate, in pieno stile anni Sessanta. Per voi abbiamo selezionato tanti modelli fra cui scegliere: traforate per Max Mara, sportivissime o in argento per Asos, con effetto reggicalze per Pretty Polly, comode per SiSi e ricercate per Calzedonia.



Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it